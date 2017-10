Alice Cooper ist berühmt-berüchtigt für seine schaurigen, makabren Bühnenshows. Exzessiv wird der ewige Kampf zwischen Gut und Böse zelebriert, mit viel Kunstblut, Zwangsjacken, der ein oder anderen Boa Constrictor und einem genüsslich guillotinierten oder spektakulär erhängten Alice Cooper. Auf der Spend the Night With-Tour 2017 wird Alice Cooper alte und neue Hits aus seinem unglaublichen Repertoire spielen, wie zum Beispiel "Poison", "No more Mr. Nice Guy" oder auch "Wake the Dead: dramatisch, spektakulär und, wie Cooper selbst, legendär!