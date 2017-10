Alice Hoffmann: Die Zeichen der Zeit

Wer kennt sie nicht als „Hilde Becker“ aus der ARD Kultserie „Familie Heinz Becker“. In ihrer Paraderolle der naiven, lieben aber einfältigen Hausfrau wurde sie einem bundesweiten

Publikum bekannt. Aktuell ist sie in den TV-Sendungen "Schreinerei Fleischmann" und "Spätschicht" des SWR zu sehen. "Die Zeichen der Zeit" ist der Titel ihres brandneuen

Soloprogramms. Gelingt das Miteinander der Kulturen? Passen Sahnetorte, Burka und Demokratie wirklich nebeneinander in deutsche Wohnzimmer? Oder wird der Raum dringend benötigt für unser ureigenes Kulturgut, Pizza, Maggi und Rassismus? Was wird aus dem Saarland, wenn Bayern die Grenzen schließt? Was, wenn der Arzt „e Neescher“ ist? Ein breites Lächeln ist eben die bessere Variante, dem Feind die Zähne zu zeigen…

Apropos: es darf auch gedacht werden.