Alice im Wunderland on Ice aus Sankt Peterburg

Die in der ganzen Welt begeistert aufgenommene Ice-Show „Alice im Wunderland“ kommt jetzt auch nach Deutschland. Mit modernster Show-Technik wird Lewis Carrolls weltbekannter Fantasy-Klassiker präsentiert. Über 20 professionelle Eiskunstläufer verkörpern die fantasiebeflügelnden, anregenden Figuren. Unter die Haut gehende Musik, Eistanz in höchster Perfektion und grandiose Zirkusartistik auf dem Eis entführen die Zuschauer in eine sagenhafte Märchenwelt.

Die russische Produktionsfirma Ice Vision bezaubert seit vielen Jahren mit ihren Ice-Shows. Ice Vision arbeitet mit den besten der Welt zusammen, wie mit den Olympiasiegern und Weltmeistern Evgeni Plushenko, Adelina Sotnikowa, Irina Sluzkaja, Philippe Candeloro und Carolina Kostner. Über 2 Millionen Zuschauer begeisterten sich bisher an ihren innovativen Ice-Show Events.

„Alice im Wunderland“ ist ein großartiges Fantasy-Vergnügen für die ganze Familie. Das Mädchen Alice folgt in einer Mischung aus Fantasie und Traum einem weißen Kaninchen, das immer meint, es komme zu spät, in dessen Kaninchenbau. Das Wunderland, dem sie in dieser Unterwelt begegnet, ähnelt mit seinen eigenwilligen Bewohnern sehr der Erwachsenenwelt, der Alice entflieht. Aber auch im Wunderland braucht man Mut, Selbstbewusstsein und Durchhaltekraft, um gegen die fabelhafte Grinsekatze, in der extravaganten Teegesellschaft des verrückten Hutmachers oder bei der bösartigen Herzkönigin zu bestehen.

Die Ice-Show „Alice im Wunderland“ kombiniert verschiedene Kunstgenres auf höchstem Niveau: Akrobatik, Eiskunstlauf, Eistanz, Schauspiel und Musical. Witzige, familiengerechte deutsche Dialoge wurden speziell dafür geschaffen. Die musikalische Komposition stammt aus der Feder Alexei Galinskis, der zu etlichen Eis-Musicals die Musik kreierte. Die tempogeladene, präzise Choreografie auf funkelnden, glänzenden Kufen setzt sich aus Soli und mitreißenden Gruppentänzen zusammen. Prunkvolle, farbenprächtige Kostüme und faszinierende Requisiten sorgen mit glamouröser Eisakrobatik in technischer und gestalterischer Vollendung für einen ebenso zauberhaften wie magischen Abend. Ein aufwendiges Bühnenbild mit hochspezialisierter Computertechnologie projiziert fesselnde Bilder auf die Eisfläche und die Video-Boards. Das spektakuläre dimensionale Lichtdesign ermöglicht das Interagieren der Akteure mit der virtuellen Fantasy-Welt.

„Alice im Wunderland“ ist eine inspirierende Ice-Show für Jung und Alt, die in Herzen und Köpfen noch lange nachwirkt. Lassen auch Sie sich von virtuoser Akrobatik und künstlerischer Brillanz im Ambiente einer im Scheinwerferlicht funkelnden Bühne verführen.