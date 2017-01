Alien Attack - außrirdische Konfusion in der Mäulesmühle

Wir schreiben das Sternenjahr 2017. Die "Grünen Männlâ" vom Mars haben mitbekommen, dass es auf der Erde - konkret: in Stuttgart - auch "Grüne Männlâ" geben soll, die im Landesparlament sogar den "Chef-Sessel" innehaben! Und deshalb müssen die Marsianer dort nach dem Rechten sehen und machen sich auf zum Planeten ERDE bzw. nach Stuttgart. Unterwegs haben die Marsianer allerdings ein Probleme mit ihrem Raumschiff, weshalb sie eine "Crash-Landung" in der Mäulesmühle hinlegen.

Parallel dazu entdeckt eine Raumpatroullie vom Planeten Moi-les-Mü aus dem Sternennebel Orion auf ihrem Weg durch die Galaxis im Raum einen winzigen Gegenstand, der sich alsbald als der verloren gegangene "Major Tom" entpuppt. Wo dieser wohl herkommt??

.

Der Tübinger Autor Veit Müller und die Musiker Jürgen Sturm & Mary Jane präsentieren einen witzigen, unterhaltsamen und spannenden Abend über Außerirdische, die sich ausgerechnet die Mäulesmühle als Ziel ihrer galaktischen Odyssey ausgesucht haben. Und wie immer bei diesen drei Künstlern wird die von Müller "performte" Geschichte wie in einem Musical mit Songs von Jürgen Sturm & Mary Jane" umrahmt, die dieses Mal alle in einem "rockig - spacigen Gewand" daher kommen - von David Bowies "Space Oddity" und Peter Schillings "Major Tom" bis hin zu "The final countdown" von Europe, "Stairway to heaven" von Led Zeppelin" - und natürlich Sturms Eigenkomposition "Deine grüne Männlâ", dessen Video zum Song mehrere Male schon im SWR-Fernsehen zu sehen war.

NOT TO MISS!!