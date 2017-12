All4Music - Neujahrskonzert

× Erweitern All 4 Music

Neujahrskonzert mit dem beliebten Vokal-Ensemble

„Somewhere over the rainbow” (Der Zauberer von Oz) , “The time of my live” (Dirty Dancing) oder “Let it go” (Die Eiskönigin) - das sind nur einige der Gewinner in der Kategorie “Bester Movie Song”. In ihrem aktuellen Programm haben All4Music diese und weitere Highlights verarbeitet und liebevoll auf das Quartett neu zugeschnitten. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine musikalische Reise durch neun Jahrzehnte Kino und genießen Sie einen Abend, voll besonderer Momente, die Sie lange nicht mehr loslassen werden.

Jeder ein Solist, jeder eine andere Stimmfarbe, doch wenn sie zusammen singen ein Klangerlebnis, das man nicht vergessen wird. Das Vocal-Ensemble All4Music sind Anja Rüger, Jeannette Friedrich und Sascha Ullrich. In zahlreichen Musical-Produktionen standen die Protagonisten des Capitol schon auf der Bühne: Ob in „Jesus Christ Superstar“ oder in „Cabaret“, in „Harold & Maude“ oder den aktuellen Erfolgsproduktionen „Here Comes The Sun“ und „I Want It All“. Am Klavier begleitet sie Dieter Scheithe.

„Ihre Stimmen sind Balsam für die Seele“, „Sie öffnen Ohren und Herzen“, so urteilte die Presse, als sich das Quartett 2008 formierte.