Wieder im Schlosskeller: Allan Taylor ist eine Singer-Songwriter-Legende, er ist Poet und der Meister des europäischen Folk. Seit über 40 Jahren ist er auf den Bühnen Europas und Amerikas Zuhause. Der 1945 in Brighton geborene Musiker erlebte die soziale und künstlerische Revolution der 60er-Jahre, er spielte in allen großen Clubs in London und New York, ist Doktor für Musik und Philosophie und gilt als einer der bedeutendsten Singer-Songwriter und Gitarristen in seinem Genre. Große Anerkennung seines Werkes erfährt Allan Taylor immer wieder durch bekannte Kollegen aus den USA, Kanada und Europa, denn so mancher Star der Szene nimmt seine Songs in sein Repertoire auf. Auch viele deutsche Künstler wie Konstantin Wecker, Reinhard Mey, Hannes Wader und Nana Mouskouri coverten seine Lieder. Letztere erhielt für Taylors „It will be me“ (Ich denk an dich) eine goldene Schallplatte. Mit Hannes Wader zusammen gab Allan Taylor Konzerte.

www.allantaylor.com