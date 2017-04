Was hat Electronic Starshine mit folgenden Städten gemeinsam:

NEW YORK CITY – BANGKOK – PARIS – ZÜRICH – BEIRUT – KUALA LUMPUR?

RICHTIG! Electronic Starshine leuchtet in ALLE(n) FARBEN!

Wir bringen diesen einzigartigen und außergewöhnlichen Exoten direkt in das LKA Longhorn nach Stuttgart! Egal welches Genre, egal welche Symphonie, egal welcher Rhythmus – In dieser Nacht wird es keine Grenzen geben! Alle Farben ist bereits jetzt international ein absolutes Highlight. Seit über 10 Jahren tourt der Star-DJ durch jeden Winkel dieser Welt.

Am 06.05.2017 wird ALLE FARBEN seine millionenfach gehörten Hits in Form von elektischen Impulsen vor dir performen, wie du es noch nie zu vor erlebt hast! Die Nacht wird zu einem farbenfrohen Tag, wenn der DJ die Stage betritt. Jede funkelnde Sekunde wird dich in Besitz nehmen – Ergib dich der farberfüllten Verführung!

TANZE – SINGE – FÜHLE - LACHE