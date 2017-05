Alle guten Dinge sind 4 LIVE

Tübingen aufgepasst! Nicht nur im Studium heißt es oftmals „4 gewinnt“: Denn im Kino Löwen wollen sich vier einzigartige Musik-Acts vorstellen und das rasante RACT-Wochenende mit einem wunderschönen Abend einleiten.

Die Musik der untereinander gut befreundeten Künstler hat schon längst die Herzen der regionalen Szene gewonnen. Gelebte Vielfalt ist das Motto, das sich HEAD & HEART, RAHI, SAN BETH und RIAN auf die Fahne geschrieben haben. Und es stimmt: Unterschiedlicher könnten die 4 gar nicht sein.

SAN BETH ist gefühlvolle Indie-Musik und Singer-Songwriting aus Heilbronn/Tübingen, was unter die Haut und direkt in Herz geht.

RAHI schreibt tiefsinnige, nachdenkliche Lieder mit Gitarre, Cajon und einzigartigem Gesang. Wunderschöne Akustik-Musik für jeden.

RIAN bringt feinsten Rap aus Stuttgart nach Tübingen. Seine Texte sind klug und witzig zugleich. Mit Flow und Gesang heizte der Rapper schon des öfteren bei den Songslams von Häns Dämpf das Kino Löwen ein.

HEAD & HEART ist Akustik-Crossover aus Stuttgart. Das energiegeladene junge Trio schafft es,Rap, Reggae, Singer-Songwriting, Funk und orientalische Klänge miteinander zu verbinden. Am zweiten Festivaltag spielt Head & Heart auf der HipHop-Bühne des diesjährigen RACT-Festivals in Tübingen. Die Idee einer gelebten Vielfalt muss gerade in den Wirren der heutigen Zeit unter die Leute gebracht werden.

Gegenseitiger Respekt, zwischenmenschliche Toleranz und ständige Selbstreflexion sind die Grundlagen für ein friedliches Miteinander. Mit diesem Motto laden wir alles und jeden ins Kino Löwen ein. Also, holt eure Freunde und los geht’s!