Alle Übel dieser Welt - Verschwörungstheorien in der "Postfaktokalypse"

Ist die Erde doch eine Scheibe? Werden wir mit Chemtrails vergiftet? Ist Angela Merkel ein Reptil? Im "postfaktischen Zeitalter" boomen Verschwörungstheorien. Über das Internet rücken die bizarren Spekulationen zunehmend in die Mitte der Gesellschaft. Aber warum glauben Menschen an alternative Welterklärungen? Sind Verschwörungstheorien gefährlich? Und was kann man dagegen tun?Unser Referent Bernd Harder ist Journalist, Buchautor und Chefblogger der "Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften" (GWUP). Die Südddeutsche Zeitung porträtierte ihn unlängst in einer Seite 3-Reportage "über Menschen, die genau jetzt für die Vernunft kämpfen".