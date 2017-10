Die allererste Agrarrevolution

Hausbau, Dörfer, getöpfertes Tongeschirr, Ackerbau und Viehzucht: Scheinbar schlagartig tauchen diese Kulturerrungenschaften vor rund 7.000 Jahren in Mitteleuropa auf.

Dr. Jörg Bofinger, Archäologe und Referatsleiter am Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, erzählt in seinem Vortrag über die ersten Bauern in Süddeutschland und den darauf folgenden Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft. Dabei geht er auf die Fragen ein, wie diese Veränderungen vollzogen wurden, wann und warum neue Kulturerscheinungen stattgefunden haben und wie mit der Entdeckung des Rads oder der Domestizierung des Pferdes ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte begann.

