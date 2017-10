Alles Bürste

Peter Spielbauer, der Bayer von einem anderen Stern, ist ein Philosokomiker, ein Konstrukteur satirischer Objekte, ein Schöpfer innovativer Gedankengänge. Er ist der bunte Hund unter den Kabarettisten.

Als Dichter des Absurden zieht er das Publikum mit Wortspielen und Improvisationen in seinen Bann. Der Fantast und Alltagsforscher gibt Antworten auf kaum gestellte Fragen, erklärt das Universum – und rettet es zugleich. Jahrzehntelang selbst in den Ungenauigkeiten und Unsicherheiten unserer Existenz schwimmend, ist dem Worttänzer und Objektkünstler mit seiner finalen Erkenntnis „Alles ist eine Bürste!“ gelungen, endlich Klarheit und Halt in unser flüchtiges Dasein zu blasen. Peter Spielbauer sieht das Große Ganze, zweifelt zwar, ob das Große Ganze auch ihn sieht, gibt jedoch nie auf und sieht in der geschickten Verknüpfung von Umwegen den bequemen Teppich des intellektuellen Wohlbefindens. Mit großem körperlichen Einsatz und dem exzessiven Gebrauch spärlichster Requisiten (ein Tuch, ein Stab, ein Stein, ein Irrtum) tuchstabirrt er sich durch seinen Spielbauer-Kosmos.