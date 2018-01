Alles Lüge

Mit Schülerinnen und Schülern der Mathilde-Weber-Schule Tübingen, Gymnasium Gammertingen, Technisches Gymnasium/ Gewerbliche Schulen Tübingen, Karl-von-Frisch Gymnasium Dusslingen, Martin-Gebert-Gymnasium Horb, Gymnasium Haigerloch

In Kooperation mit dem Regierungspräsidium Tübingen

Um sich selbst zu finden, erfindet sich Peer Gynt immer wieder neu. Er flüchtet sich in seine Fantasie, in Tagträume und Lügenmärchen, glaubt sich zu Höherem berufen, Kaiser der Welt will er werden, und bald schon geht seine Reise los. Sie beginnt mit einem Hochzeitsgelage, dem Raub der Braut, führt ihn in die Welt der Trolle, er lässt Mutter, Kind und seine Lebensliebe Solveijg zurück und macht sich daran, die Welt zu erobern. Ca. 65 Schülerinnen und Schüler an sechs Gymnasien in Tübingen und Umgebung machen sich in ihren Literatur- und Theater-Kursen seit Schuljahresbeginn Gedanken zu diesem Stoff und was Peer Gynt mit ihrem Leben zu tun hat. Ganz Unterschiedliches ist dabei herausgekommen. Jetzt kommen

die Schülerinnen und Schüler in den Löwen um ihre Ergebnisse, die jeweils maximal 10 Minuten dauern sollen, zu präsentieren.