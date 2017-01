Alles on line - eBibliothek zum Anfassen

Am eAktionstag erwarten Sie Bibliotheksexperten und laden ein zu vielen Klicks in eBooks, Musikstreams und Pressedatenbanken. Mit einem Quiz können Sie Ihr Wissen in der Kaffee- und Kuchenbar testen. Wir zeigen Ihnen, was digitale Medien in der Stadtbibliothek Reutlingen alles können und zu bieten haben. Auch Kinder können Neues ausprobieren und zum Beispiel virtuelle Figuren aus Büchern klettern lassen.