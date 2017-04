Eigentlich sollte hier eine Ankündigung stehen, aber die meisten kündigen ihren Stuhlgang auch nicht an. Mehr als das, wird es sowieso nicht. Eine Talfahrt durch die widerliche Kanalisation, die sich Deutschland nennt. Angeführt wird dieser Rundgang von der beschissensten Playback Band dieser Welt. Scheiße bleibt scheiße. Alles.Scheisze gegen Jeden. Vor allem gegen Frei.WildAuch noch am Start: Björn PengDie Badische Zeitung schreibt über ihn:"(...)Rave gegen das System, Rave gegen Deutschland und Rave für den Spaß am Rave. Björn Peng spielt nichts, was man in aktuellen Trend-Charts findet. Er produziert auch keine Musik, die sich an erfolgreichen Genres orientiert, die in diesen Tagen besonders erfolgreich sind. Der Freiburger nimmt sich, was ihm gefällt, und mischt das so zusammen, wie es gerade passt: Dramatische Dark Wave-Chöre im Hintergrund vermischt er mit lang gezogene Rave-Melodien, die an Game Boy-Spielmelodien aus den 90ern erinnern. Darüber singt bei einem Track der Freiburger Julian von der Punkband "Scheisse die Bullen" elektronisch verzerrte Textfetzen.Die Atmosphäre auf seiner aktuellen Platte, die den gleichen Namen wie seine Deutschlandtour trägt, ist durchweg düster, treibt jedoch gleichzeitig mit schnell bretternden Basslines zum tanzen, springen und pogen an. Das Peng auf "Dark Rave" von den Berliner Band "Frittenbude" , die beim Hamburger Label "Audiolith" zu Hause ist, gefeatured wird und bereits als deren Vorgruppe auf der Bühne stand, macht deutlich wo Björn Peng herkommt, hin will und hingehört: in die linksgerichtete Rave-Szene die ihr Epizentrum in der Hansestadt Hamburg hat.(...)"