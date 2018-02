Alles was glitzert ist Gold!

Als Künstler haben sich spontan dazu bereit erklärt:

Die Damen des japanischen Kulturvereins "轟シュトットガルト=Todoroki Stuttgart=“,

die "Freie Musikschule Engelberg“ mit drei Ensembles und

„Laura Dilettante“.

Aus diesen drei sehr unterschiedlichen Stilrichtungen präsentieren wir ein sehr abwechslungsreiches Abendprogramm.

DER EINTRITT IST FREI - Eine Spende am Ausgang wird herzlich erwünscht.

Unsere Künstler:

LAURA DILETTANTE Cabaret-Singer-Songwriter-Accordion-Ukulele-Post-Punk-Chanson

Laura Dilettante ist eine schillernde Musikerin. Ihre Lieder sind frech aber immer charmant, albern aber nie trivial. Sie widmet ihre Songs den Spinnern zum Trost und zählt sich selbst dazu. Ihr Programm ist ein ansteckendes Plädoyer fürs Selberfühlen, Selberlieben, Selberdenken und über sich selber lachen.“ Laura Dilettante ist eine „One Woman Travelling Music Show“ die sich über Jahre des Reisens und Auftretens in Europa und in den USA entwickelt hat. Im Programm sind selbst geschriebene Stücke, alte Kabarett Stücke aus den zwanziger Jahren und ungewöhnliche Cover Versionen auf dem Akkordeon und der Ukulele. An erster Stelle ist sie Sängerin und Geschichtenerzählerin.

TODOROKI STUTTGART Japanische よさこい Yosakoi Tanzgruppe 轟シュトットガルト=

Todoroki Stuttgart= Traditionell japanischer Tanz modern interpretiert von Todoroki Stuttgart, Japan Club Stuttgart e.V. Yosakoi ist eine Tanzart, die traditionell-japanische Elemente mit modernen Einflüssen verbindet. Zu meist fließt ein Teil des Liedes „Yosakoi naruko“ in die Musik und Choreographie des Yosakoi mit ein. Auch ist es üblich, die Naruko, japanische Holzklappern, im Tanz zu nutzen. Trotz gewisser Vorgaben ist die Gestaltung der Kostüme, Choreographie, Accessoires und Musik sehr frei. Die farbenträchtigen Gewänder spiegeln die japanischer Mythologie und deren Fabelwesen wieder. Aber auch Anime oder Rockbands sind Vorbilder, was einen einzigartigen Misch aus Tradition und Moderne ergibt.

FREIE MUSIKSCHULE ENGELBERG Preiträger-Ensembles der Freie Musikschule Engelberg

Wir haben von der „freien Musikschule Engelberg“ folgende Ensembles im Programm: Cello-Oktett: Diane Lahni, Constantin Zoller, Zippora Rentschler, Antonia Schiele, Armin Heydari, Elias Krauter, Jannick Trautner, Teresa Plate Das Cello-Oktett spielt: Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras Nr. 1 mit den Sätzen: Introduktion (Embolada) – Preludio (Modinha) – Fugue (Conversa) Cello-Quartett: Tobias Maresch, Sarah Bouslimani, Kim-Isabelle Mayer, Emily Hoover Das Cello-Quartett spielt: Johann Halvorsen, Passacaglia; Eicca Toppinen, Nothing Else Matters; Friedirch Metzler, 3. Satz aus dem Cello-Quartett Sextett: Dilara Yildiz, 1. Violine; Hemma Wenzler, 2. Violine; Aleksander Tanunin, Viola; Luca Pelz, Cello; Dorren Schneider, Klarinette; Melissa Rümpler, Klavier Das Sextett spielt: Karl Schiske, Sextett op. 5; Sergej Prokofiev, „Ouvertüre über Hebräische Themen“ Op. 34 Die Freie Musikschule Engelberg wurde 1987 von Ekkehard Hessenbruch gegründet. Zurzeit werden hier rund 250 Jugendliche, Erwachsene und Senioren bei 15 Lehrkräften und ihren Assistenten ausgebildet. Das Fächerangebot umfasst Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Gitarre, Elementare Musikerziehung sowie Allgemeine Musiklehre. Ein erfolgreicher Ausbildungsschwerpunkt ist die gezielte Wettbewerbsvorbereitung von Solisten und Ensembles. Sie wurden in den letzten 30 Jahren mit über 500 Preisen auf nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

Der Eintritt ist frei - Eine Spende ist am Ausgang herzlich erwünscht!

www.facebook.com/Laura.Dilettanten

www.facebook.com/轟シュトットガルトTodoroki-Stuttgart

www.facebook.com/cellowelt/