Mit ordentlich Synthesizer, Drumcomputer und Sequenzer im Gepäck, kommen Alltag an. Bauen auf. Machen Musik. Bauen Ab. Gehen Tanzen. Es soll Spaß machen und Leute zum Tanzen bringen. Die beschissene Normalität nervt und gerade deshalb werden Alltag nicht aufhören, sich zu verlieben, zu lachen, sich das Gehirn aus der Birne zu ballern und alle, die Lust haben, mitzunehmen in den Taumel der Nacht. Eine solide Kickdrum, ein fieser Bass mit Gedüdel drüber und ab und an sogar echte Instrumente. Alltag ist Punk. Alltag ist Rave. Alltag ist Kindertechno