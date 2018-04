Mit ihrem ungewöhnlich gelenkigen Körper hat die Tänzerchoreografin Sabine Molenaar ein ganz eigenes Bewegungsvokabular zwischen Akrobatik und zeitgenössischem Tanz entwickelt. In diesem Solo erforscht sie, was passieren würde, zöge man sich vom Getümmel des Alltags zurück in eine zeit- und grenzenlose innere Welt. »Täglich konfrontiert uns das Leben mit einer Fülle von Informationen und Eindrücken. Manchmal möchte man den unendlichen Strom der Wahrnehmungen anhalten, und sei es nur für einen Moment, um Atem zu holen und den eigenen Herzschlag wieder zu hören. Man verschließt Augen und Ohren. Nur um herauszufinden, dass die Bilder immer weiter vor den Augen flimmern, und die Echos von Stimmen und Geräuschen weiter im Kopf hallen.« (Sabine Molenaar) Ihre Suche führt die Tänzerin an einen geheimnisvollen dunklen Ort, wo Schutz und Frieden auf sie warten, aber Chaos und Desorientierung ebenfalls lauern.Tanz, Bühnenbild, Videomapping, Animatronik, Licht und die eigens komponierte Musik kreieren einen magischen Raum, in dem die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen und Dinge beinahe lebendig werden.

Die in Brüssel lebende Niederländerin Sabine Molenaar tanzte u. a. im Stück »32 Rue Vandenbranden« der bekannten belgischen Kompanie Peeping Tom. 2012 gründete sie ihre eigene Kompanie Sandman, mit der sie neben experimentellen Tanzkurzfilmen vor allem drei Solostücke im Übergangsbereich zwischen Tanz, Theater und Film produzierte: das mehrfach ausgezeichnete »That’s it« (2013), »Touch me« (2015) und »Almost Alive« (2017). Sie war 2017 in der Auswahl der besten NachwuchskünstlerInnen der namhaften Niederländischen Tanztage und nimmt 2018 als eine der »Twenty 18 artists« im europaweiten Talentprogramm Aerowaves teil.