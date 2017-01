Aloys Adorn (Georg Friedrich) ist ein ziemlich verschrobener Privatdetektiv, der unbemerkt und ungehindert das Leben anderer Menschen durch seine Kamera filmt und beobachtet. Doch sein geordnetes Leben steht auf einem sehr brüchigen Fundament und als ihn die Nachricht vom Tod seines alles dominierenden Vaters erreicht, wird der sehr labile Aloys aus der Bahn geworfen. Und als ob das noch nicht genügen würde, wacht er nach einer durchzechten Nacht in einem Bus auf - und all sein Equipment und die Observierungsaufnahmen wurden gestohlen! Doch dann meldet sich wenig später eine mysteriöse Frau bei ihm, die ihn zu einem seltsamen Experiment erpressen will. Aus dem Vollzeitvoyeur wird plötzlich selbst ein Getriebener, aber am Ende des Weges könnte vielleicht der Ausweg aus einer langen Einsamkeit liegen…