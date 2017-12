Alpenball des DAV-Reutlingen

Der Alpenball ist seit vielen Jahren ein gesellschaftliches Ereignis in Reutlingen und als eine der wenigen verbliebenen, gepflegten Tanzveranstaltungen ein wichtiger Termin für Tanzbegeisterte aller Altersstufen. Bis zu 360 Gäste finden in der Reutlinger Stadthalle nicht nur ein angenehmes Ambiente vor, sondern auch genügend Platz auf der Tanzfläche. Die stimmungsvolle Bar im hinteren Teil des Saales – ruhig und doch nah am Geschehen – ist ein Anziehungspunkt für die Tanzpause und bietet Gelegenheit zu angeregten Gesprächen. Ein geschmackvolles Büffet aus dem man sich wahlweise Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachtisch während des Abends spontan wählen kann, rundet das Angebot ab.

Niveauvolle, abwechslungsreiche Tanzmusik mit reichlich Gelegenheit zum Tanzen und ein interessantes Programm mit Künstlern aus der Region sind das Markenzeichen des Alpenballs. Alle Gäste in Ballkleidung, Abendkleidung sowie in Landhaus- und Trachtenmode sind gleichermaßen herzlich willkommen.