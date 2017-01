„Also sprach Zarathustra“, das bei seinem Erscheinen niemand lesen wollte, weshalb von dem vierten Teil nur 40 (!) Exemplare gedruckt wurden, ist heute das berühmteste Werk Nietzsches, und Nietzsche selbst hielt es für „das tiefste Buch, das in deutscher Sprache existiert“. Es ist jedenfalls ein sehr seltsames Buch: In einer Mischung aus Philosophie und Dichtung enthält es „Predigten“, die nach dem Ende aller geschichtlichen Religionen und dem „Tod Gottes“ einen neuen Sinn des menschlichen Daseins stiften wollen. Wir beginnen mit „Zarathustras Vorrede“ und lesen dann aus dem ersten Teil. Einleitungen und Erläuterungen: Frank Ackermann Wir lesen in wechselnder Besetzung: Eva Sissenich, Barbara Boschan, Brigitte Lübke, Frank Ackermann, Holger Birke