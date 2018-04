× Erweitern Altai

Die Altai Band aus der Mongolei hat uns schon im März 2015 bei World of Basses fasziniert. Dieses Mal kommt die mongolische Tanz- und Musikgruppe in siebenköpfiger Besetzung. Sie wird uns die Vokalkunst des Landes präsentieren, den Kehlkopfgesang, den sie auf zum Teil selbst gefertigten Instrumenten begleitet, gepaart mit traditionellen Tanzeinlagen. Die Themen ihrer Lieder kreisen immer wieder um den mongolischen Urvater Börte, Dschingis Khan, das Pferd, das Normadenleben und die Natur. Sie tragen selbstgefertigte, kunstvolle Kleider und entführen uns in teils unbekannte Welten der Unterhaltung! Echte Naturfreunde im Naturfreundehaus Römerschanze …

Ganpurev Dagvan (Producer/ Bandleader)

Munkh-Erdene Chuluunbat (Yatga/ Bogenharfe)

Sanchir Adyakhuu (Morin Khuur/ Gesang)

Oyunsuren Enkh-Amgalangiin (Yatga/ Wölbbrettzither)

Davaadalai Munkhbat (Khuumii, Tsuur, Mouth Khuur, Bamboo Khuur, Percussion)

Arvan Tumentogooch (Khuumii, Morin Khuur, Gesang)

Gurbazar Balgan (Tänzer - Bii Bielgee, Khuumii, Mouth Khuur)