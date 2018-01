Alternativ Fasching mit der "7 more Days" Classik Rock Band

× Erweitern 7 more Days

das ist Rockmusik aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte

das ist Power, Emotion, Feeling und Groove

das ist Tanzen, Luftgitarre und Party

Dem Zuhörer wird ein umfangreiches Repertoire aus Hits, ausgesuchten Klassikern und selten gehörten Perlen, hauptsächlich aus den Genres Rock, Hardrock und Blues geboten.

Die Cover-Songs werden zum Großteil nah am Original gehalten. Zum Konzept der Band gehört es aber auch die Songs mit eigenen Ideen aufzupeppen. So entstehen eine neue, unverbrauchte 7 more Days-Version.

Das abwechslungsreiche 7 more Days-Repertoire animiert durch mitreißende Grooves, ausgefeilte Instrumental- u. Gesangsparts sowie den exzellenten Sound der Band zum mitsingen, klatschen und tanzen. Zur Erholung gibt es Songs bei denen zurücklehnen und genießen angesagt ist. Egal ob kleiner Club oder große Open Air-Bühne, die fünf sympathischen Musiker überzeugen mit musikalischer Vielfalt, Professionalität und purer Spielfreude. Ihre Musik ist persönlich und unverwechselbar, keine aufgesetzte Show und Effekthascherei.

7 more Days - echte, lebendige, von Hand gemachte Rockmusik - ein Garant für gute Unterhaltung und super Stimmung. … get it live