AlternativMetal: FARMER BOYS

local support: UNIVERSAL MONKEY THEATRE

“The boys are back in town!” Na endlich! Mit den Farmer Boys kehrt in diesem Jahr eine Band aus dem Rock‘n‘Roll-Nirwana in unsere Mitte zurück, die in den Neunzigern mit einem nahezu kometenhaften Aufstieg internationale Musikgeschichte geschrieben und dadurch eine bis heute klaffende Lücke hinterlassen hat.

Natürlich haben die Farmer Boys auch anno 2017 nichts gegen Erfolg, gegen ein Anknüpfen an frühere Hochzeiten. „Zunächst einmal“, so der Gitarrist, „wollen wir uns aber selbst etwas beweisen.“ Für ihn steht fest: Die Farmer Boys würden auch dann wieder Gas geben, wenn sich kein Schwein mehr für sie interessieren würde. Er grinst: „Aber so macht es natürlich mehr Spaß.“ Ein neues Album ist längst in der Mache, erste Songs davon werden auf der “Emperor Tour” auch in Tübingen präsentiert. 3… 2… 1… here comes the pain!

Support: Universal Monkey Theatre – Sie sind zu dritt! Öfters mal gerade.

Selten moderat. Dafür auch ein wenig laut. Manchmal auch 3/4. Sie können aber auch verspielt. Auch schon mal über 200(!) bpm. Sie sind vieles - vieles auch nicht, aber immer „Universal Monkey Theatre“. Die Tübinger Alternativrock-Kapelle macht einen Rock-Mix aus Grunge, Punk, RocknRoll und mehr...

www.farmerboysmusic.com – www.facebook.com/universal-monkey-theatre