Altstadtfest Donnerstag - Programm

ab 14 Uhr:Donnerstag findet traditionell der Familiennachmittag in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Ansbach, dem Stadtjugendring sowie dem Tagessponsor Brücken-Center statt!

ab 16:30 Uhr:musikalisch begleitet den Nachmittag die Acoustic-Folk-Rock-Band MASTER MINT bekannt von der Teilnahme am ANton-Bandwettbewerb 2016 und vom Fest der Künste 2017!Bandinfo:Master Mint steht für Musik die aus verschiedensten Einflüssen gespeist ein wahres Klanginferno entfacht. Das Konzept dahinter ist so einfach wie genial. Anspruchsvoll doch nicht abgefahren komplizierte Lieder mit vierstimmigem Gesang Gitarren Bass und Cajón bzw. Schlagzeug. Und wer das nicht glaubt....anhören und selbst davon überzeugen.

ab 20 Uhr:Am Abend freuen wir uns auf "OPAHLE's BLUES PROJECT"Bandinfo:Blues Project ist die Formation rund um den Gitarristen Florian Opahle. Die Band spielt an diesem Abend brandneue altbekannte Titel aus dem Genre Blues Rock und Progressive Blues/Rock. Opahle ist ein gefragter Live- und Studiomusiker & Musikproduzent. Seit Jahren ist er Leadgitarrist bei Ian Anderson (Jethro Tull) und dessen Solo Shows und hat außerdem mit Musikern wie Greg Lake (Emerson Lake & Palmer, King Crimson), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Justin Hayward (The Moody Blues) u.v.a. gearbeitet.Stefan Porzel – Vocals. Eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Porzel hat als Multiinstrumentalist mit Künstlern wie Spencer Davis Group, Pete York und anderen gearbeitet.Rainer Huber an den Drums arbeitet als Live- und Studiomusiker in allen Stilrichtungen, so z.B. für Mano Ezoh und dem größten Gospelchor der Welt, Gil Ofarims "Acht" und seiner eigenen Band "Big Pop Music". Huber unterrichtet an Europas bekanntester Schlagzeugschule "drummers focus" in München und schreibt Workshops für das Schlagzeug-Magazin "Drumheads!!".Mathias Hof (Bass) – bekannt aus Funk und Soul Formationen wie OUT OF ROSENHEIM - wird an diesem Abend für den fetten Groove und ein gehöriges Pfund Bassfundament sorgen. Neben seiner Tätigkeit als Bassist arbeitet er für Tourneen als FOH Techniker europaweit bis hin zu Engagements in Russland u.a. Territories.An den Keyboards ist Stephan Weiser zu hören. Er ist als Live- und Studiomusiker für zahlreiche Produktionen tätig. Als fest Größe in der Münchener Szene war er unter anderem auf Tour mit Claudia Koreck und trat bei Stefan Raabs "TV total" und Bundesvision Song Contest auf. Mit seinen Projekten (Stephan Weiser Trio, Domber/Weiser Dup, Popzone) konzertiert er im In- und Ausland.Ein mitreißender und exklusiver Abend dieses "Powerhouses" und zugleich eines der wenigen Konzerte einer besonderen musikalischen Formation.