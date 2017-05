Altstadtfest Samstag - Programm

ab 16 Uhr:Die ANton 2016-Gewinner BADABOOM! geben ihr Debüt auf der Ansbacher Altstadtfest-Bühne

ab 20 Uhr:Rockabilly-Swing und R'n'B-Flair mit THE BALLROOMSHAKERS"The Ballroomshakers" mit ihrem heißen Swing und R'n'B der 40er und 50er Jahre sorgen seit über fünfzehn Jahren für Begeisterung.Jetzt legt die Band nochmal nach und zieht einen weiteren, ganz besonderen Trumpf aus dem Ärmel: mit der US-amerikanischen Sängerin Robera Collins wird die schwarze Musik der Nachkriegszeit noch stilechter auf die Bühne gebracht.Roberta Collins aus Detroit, mit Stimme und Ausstrahlung einer "Grande Dame" des frühen R'n'B verkörpert den authentischen Sound und den waschechten Glamour der 50er Jahre.Mit der Saxophonistin Angelika Traurig ist gleich noch eine Frau an Bord, die dem Männer-Trio Hirschmann, Kusche und Schmidt gehörig einheizt.Auch die drei Männer von der Rhythmusgruppe glänzen nicht nur als Fundament für die virtuosen Damen, sie überzeugen ebenso als Sänger und Solisten.Dass dieses wilde Quintett eine ganz heiße Nummer ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Und so stehen auch 2016 wieder Auftritte im gesamteneutschprachigen Raum im Kalender. Alle Fans der wilden 40er und 50er Jahre sollten sich dieses Live-Erlebnis nicht entgehen lassen;LET'S SHAKE THE BALLROOMS!Roberta Collins, VocalsAngelika Traurig, SaxophonMichael Kusche, GitarreHarry Hirschmann, KontrabassJochen Schmidt, Drums

ab 24 Uhr: After-Alstadtfest-Party in der Kammer mit REMMIDEMMI im ganzen Haus!