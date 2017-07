Altstadtflair im Lichtermeer

Auch in diesem Jahr lädt die City Initiative Esslingen am letzten Samstag in den Sommerferien zur langen Einkaufsnacht ESSLINGEN FUNKELT ein. Die Besucher dürfen sich freuen auf den beliebten Mix aus Unterhaltung, Gastronomie, Kultur und natürlich Einkaufen in entspannter Altstadtatmosphäre – ergänzt um weitere neue Highlights.

In bewährter Weise verwandeln über 100 Lichtobjekte die Esslinger Plätze, Fußgängerzonen und Altstadtgassen in ein leuchtendes Lichtermeer. Die Esslinger Händler erwarten die Besucher mit außergewöhnlichen Aktionen und besonderen Angeboten.

Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2016 wieder dabei: das leuchtende Spielelabyrinth auf dem Hafenmarkt. Dort warten, vor allem für die größeren Besucher, glitzernde Knobelspiele, sowie im Schwarzlicht leuchtende Brettspiele.

Die Ritterstraße wird erneut zur Schlemmermeile und wartet mit einer erweiterten abwechslungsreichen Vielfalt lukullischer Genüsse auf. Hier gibt es alles, was der anspruchsvolle Gaumen begehrt, deftig und süß, warm und kalt, mit Fleisch und Fisch, vegetarisch und auch vegan.

Und neu in diesem Jahr: Liebhaber des besonderen Weines kommen vor dem Neuen Rathaus auf ihre Kosten. Hier bieten die Esslinger Weinmacher Weingärtner Esslingen, Weingut Bayer und Weingut Kusterer eine repräsentative Auswahl ihrer guten Tropfen.

Auf dem Lichter- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz zaubern kreative Aussteller eine stimmungsvolle Atmosphäre. Hier sind glitzerndes und funkelndes Kunsthandwerk, leuchtende und dekorative Objekte und vieles mehr zu finden. Der Nachtflohmarkt auf dem Blarerplatz lädt zum Verweilen und Stöbern nach Raritäten und Erinnerungsstücke ein. Auf dem Koffermarkt rund um den Postmichelbrunnen gibt es kleine kreative Ideen und Hand gefertigte Nettigkeiten von Jung-Designerinnen und Hobbykünstlern.

Das Programm in der Übersicht:

Lichtermeer in der Altstadt

Esslinger Weinmacher vor dem Neuen Rathaus

Schlemmermeile in der Ritterstraße

Spielelabyrinth auf dem Hafenmarkt

Lichtermarkt auf dem Marktplatz

Nachtflohmarkt auf dem Blarerplatz

Koffermarkt rund um den Postmichelbrunnen

Einkaufen bis Mitternacht mit vielen verschiedenen Händleraktionen