Alumniade - Zurück in der Zukunft

Franz Schubert (1797-1828)

Der Wanderer an den Mond D 870 (Seidl)

Die Junge Nonne D 828 (Nikolaus)

Aufenthalt D 957/5 (Rellstab)

Rastlose Liebe D138 (Goethe)

Nachtstück D 672 (Johann Mayrhofer)

Nacht und Träume D 827 (Collin)

***

Richard Strauss (1864-1949)

Ach weh mir, unglückhaftem Mann op. 21, 4 (Felix Dahn)

Hat gesagt, bleibt’s nicht dabei op. 36, 3

Traum durch die Dämmerung op. 29, 1 (Otto Julius Bierbaum)

Weißer Jasmin op. 31, 3 (Busse)

Allerseelen op. 10, 1 (H. von Gilm)

Morgen op. 27, 4 (John Henry Mackay)

- Pause -

Johannes Brahms (1833-1897)

Volkslied-Duette:

Dort in der Weiden op. 97, 4

Mein Mädel hat einen Rosenmund, aus: 49 Deutsche Volkslieder

Vor der Tür op. 28, 4

Feinsliebchen, aus: 49 Deutsche Volkslieder

Schwesterlein, Schwesterlein, aus: 49 Deutsche Volkslieder

In stiller Nacht, aus: 49 Deutsche Volkslieder

***

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

"Bei Männern welche Liebe fühlen" (Duett aus „Die Zauberflöte“)

Gaetano Donizetti (1797-1848)

"Bella Adina“(Duett aus "L'elisir d’amore")

***

Carl Millöcker (1842 - 1899)

“O schweigen sie, ich will nichts hören" (Duett aus „Gasparone")

George Gershwin (1898 - 1937)

“Bess, you is my woman now" (Duett aus "Porgy and Bess")

Mirella Hagen, Sopran

Krešimir Stražanac, Bassbariton

Kerstin Mörk, Klavier