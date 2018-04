Thomas Scheytt aus Freiburg gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. „Invitation To The Blues“ (Einladung zum Blues) ist Titelsong einer seiner CDs. Und Thema seiner musikalischen Einladung mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie sowie eigenen Kompositionen am Muttertag im Wildbad.

Das Sonntagscafé im Wildbad hat von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei.