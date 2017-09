Rap, Soul und Pop, Straße und Konzerthalle, Berliner Schnauze und gnadenlos emotional – AMANDA ist eine Frau der vermeintlichen Gegensätze und gerade deshalb eine einzigartige Künstlerin. Wem die Berlinerin trotzdem angenehm bekannt vorkommt: kein Wunder. Ihre Stimme begleitet die Hauptstadt seit über einem Jahrzehnt. Erst als Rapperin alias „She-Raw“, dann als Radiomoderatorin, jetzt als Musikerin, die sich mit ihrem Album „Karussell“ komplett neu erfunden hat. AMANDA 2.0, quasi. Und das mit Ansage.

Nach den Veröffentlichungen ihrer Single-Auskopplungen „Meine Frau“ und „Blau“ (feat. Sido) ist ihr Album „Karussell“ am 23 Juni erschienen. Den Sommer über ist sie auf zahlreichen Festivals in ganz Deutschland zu erleben, unter anderem als Support von Mark Forster. Die „Karussell Tour 2017“ allerdings wird etwas ganz Besonderes, schließlich bedeutet sie Amanda´s allererste Konzertreise, über der ausschließlich ihr „richtiger“ Name steht.