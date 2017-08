Liebe Freunde/innen guter Musik! Amariszi aus Holland sind mit ihrem fantastischen neuen Album “Babel Fish” im Herbst 2017 auf Europa-Tour. Die Liste der Länder, in denen Amariszi mit ihrem mitreißenden und energiegeladenen Sound im Gepäck schon zu Gast waren, ist lang: Türkei, Mazedonien, Tschechien, England, Irland, Frankreich...

Aber noch nie richtig Station gemacht hat die sechsköpfige Band bisher in Deutschland. Das verwundert, erhielt doch ihre letzte Platte 'Nine Balkan Nights', die auf Platz #13 der World Music Charts Europe stand, äußerst positive Rezensionen in den deutschen Medien:

Sound& Image: “13 prächtige Songs zwischen Gpysy-Polka, Balkan-Reggae und Puszta-Ska” / DFB Musika: “Lebensfreude pur” / Folker: “Die ,,17 Hippies” der Niederlande” / Ohrensmaug: “Exzellente Band (..) Hut ab!”

Also wurde es dringend Zeit, dass wir Amariszi auf jeden Fall mal ins Sudhaus einladen! Nicht verpassen!