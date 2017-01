Eine faszinierende Reise in das Reich der Schatten präsentieren Ihnen am 05.04.17 in der Reblandhalle in Neckarwestheim die Tänzer und Tänzerinnen von CATAPULT ENTERTAINMENT (USA).

Eine Reise durch alle vier Jahreszeiten und rund um die Welt. Das Taj Mahal sehen, eine romantische Gondelfahrt auf dem Canale Grande genießen und den Eiffelturm bestaunen - ja sogar mit der legendären Mondlandefähre „Eagle“ den Mond erobern.

Bei AMAZING SHADOWS ist nichts unmöglich. In rasanter Abfolge entstehen lebendige Bilder und wunderschöne Welten. Artistik und Tanz auf höchstem Niveau sowie absolute Körperbeherrschung sind erforderlich, um so präzise Schattenbilder einzig mit der Silhouette des eigenen Körpers zu erschaffen.

Der amerikanische Starchoreograph Adam Battelstein und seine Tänzer/Innen von CATAPULT ENTERTAINMENT beherrschen diese Kunst in Perfektion und ziehen die Besucher regelmäßig in ihren Bann.