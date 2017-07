× 1 von 4 Erweitern Ambiente Festival 2017 × 2 von 4 Erweitern Foto: Mo'People Mo'People × 3 von 4 Erweitern Lazy Sound Company × 4 von 4 Erweitern Mad Chick Prev Next

Im Herzen Abstatts, im Bürgerpark, findet vom 18. bis 19. August zum ersten Mal das Ambiente-Festival statt. Mit Live-Musik en masse wird der Park an diesen zwei Tagen von insgesamt vier regional bekannten Bands ab jeweils 18 Uhr gerockt.

Programm

Freitag, 18. August

LAZY SOUND COMPANY | 18Uhr

Sechs Musiker mit viel Herzblut und Erfahrung. Bei der Lazy Sound Company wird Musik noch mit "Hand"-gemacht, ohne digitale Hilfen. Eine kreative Auswahl aus Rock, Pop, Blues und Soul animiert das Publikum zum Mitsingen und Tanzen. Dabei ist den "Lazy Musikern" vor allem die Nähe zum Publikum wichtig.

MO´PEOPLE | 21Uhr

Mo’People bieten hochkarätiges Live-Entertainment und Partyspaß pur! Man nehme eine handvoll Profimusiker, gebe sie in einen großen Schmelztiegel und füge einen kräftigen Schuss guter Laune hinzu. Mit dabei sind Vanessa Iraci, die ihres Zeichens schon bei The Voice of Germany teilnahm, Julia Vukelic und Dominik Dlask, Teilnehmer der Sat.1-Show „The winner is...“

Samstag, 19.08.2017

BEN SOMMERFELD | 18Uhr

Ben Sommerfeld steht für ehrliche Live-Musik aus dem Ländle und ein Künstler ohne jegliche Starallüren dafür aber mit viel Humor in seinen Texten. Der Sänger startete seine musikalische Karriere in der Coverband "Friendly Elf". Beim Ambiente Festival wird er hingegen handgemachten Akustik-Pop & Groove mit kantigen Geschichten aus dem Leben in all seinen Facetten präsentieren.

MADCHICK OF SOUL | 21Uhr

MadChick of Soul nennt sich diese „magische“ Formation. Die Stuttgarter sind eine der bekanntesten Bands mit der Stilrichtung Soul, Funk, R&B und Rock und reisten mit ihre Musik schon durch ganz Europa. Auch unter den Bandmitgleider findet sich der ein oder andere bekannte Name, so sind Cherry Gehring von PUR und Butch Williams, ebenfalls Teilnehmer von TheVoice of Germany mit dabei.

Tickets

Karten können über info@ambiente-abstatt.de bestellt werden. In Abstatt kann man die Karten auch persönlich in Bier- & Weinstube Ambiente oder bei der Weinkellerei Wangler GmbH erwerben.

Der Eintritt kostet für Freitag oder Samstag kostet jeweils zwölf Euro, eine Festivalticket für beide Tage gibt es für 20 Euro im Vorverkauf. Abendkassetickets kosten zwei Euro mehr. Der Einlass ist jeweils ab 17.00 Uhr