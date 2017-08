American Dream Party no°2

Nach einem erfolgreichen Start geht der American Dream in die zweite Runde!Du willst den American Dream für eine Nacht miterleben?Dann bist du am 29.09.17. in der halle02 genau richtig. The Fam Events bringt ein Stück amerikanische Partykultur mit nach Heidelberg. Zu Hip Hop, Oldschool, Reggaeton, Trap und Black Music von DJ PD, DJ Trick - E und MC XL wird bis zum nächsten Morgen gefeiert.Einlass ist um 21.00 Uhr

All Drinks in RED CUPS

Red Carpet & Fotowand

Beerpong Area

Konfettiregen und CO2

Shot Girls & Free Shots beim Neueinlass

Überraschungsspecial