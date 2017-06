Internetsperren, „Blasphemiegesetze“, Inhaftierung von Journalisten ... In vielen Staaten beobachten wir massive Rückschritte für die Meinungsfreiheit. Doch nicht nur Oppositionelle, Journalisten, Künstler, Anwälte und Menschenrechtsverteidiger riskieren Inhaftierung, Misshandlung, Folter oder gar die Todesstrafe. Selbst Menschen wie du und ich sind bedroht, wenn sie zu viele kritische Fragen stellen. Doch was bedeutet Meinungsfreiheit? Welche Äußerungen und Handlungen sind geschützt? Auf welche rechtlichen Grundlagen können wir uns beziehen, wenn wir Meinungsfreiheit einfordern? Valerie Gaedicke von AMNESTY INTERNATIONAL widmet sich in ihrem Vortrag grundlegenden Fragen, geht aber auch auf aktuelle Entwicklungen und Fälle ein, in denen die Meinungsfreiheit massiv verletzt wird.

Der Eintritt ist frei.