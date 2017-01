Inklusives Tanz- und Bewegungstheater nach der Sage "Amor und Psyche"

Aus dem Roman Metamorphosen von Lucius Apuleius (ca. 150 n.Chr.) der Verein Smile ist Gast im Werkraumtheater

Inhalt:

Ein Königspaar hat drei schöne Töchter, wobei die Schönheit der Jüngsten die aller Sterblichen übertrifft. Ihr Name ist Psyche, und sie wird von Untertanen und von Fremden wie eine Göttin verehrt. Das Gerücht macht die Runde, eine neue Göttin sei, wie einst Venus, geboren. Die alten Tempel werden vernachlässigt, während zu Ehren Psyches Feste gefeiert, Opfer gebracht werden und Blumen gestreut werden. Dies erzürnt die echte Venus. Die eifersüchtige Göttin beauftragt ihren Sohn Amor, dafür zu sorgen, dass sich Psyche in den geringsten und am wenigsten geachteten Mann verliebt. Amor verliebt sich selbst in sie und veranlasst Zephyr, den Herrn der Winde, Psyche in ein märchenhaftes Schloss zu bringen. Amor besucht sie jede Nacht, aber sie bekommt ihn nie zu Gesicht. Er warnt sie, nie herausfinden zu wollen, wer er sei. Psyche lässt sich von ihren neidischen Schwestern verleiten und wartet in der Nacht mit einer Öllampe auf Amor. So erblickt sie den schönen Amor. Psyche – von Liebe überwältigt – merkt nicht, dass ein Tropfen des heißen Öls auf die Schultern des Schlafenden fällt, der davon erwacht. Amor fühlt sich betrogen, fliegt davon und lässt Psyche zurück. Venus ist voller Wut und lässt Psyche verschiedene lebensgefährliche Aufgaben erledigen. Durch eine Salbe, die für Venus bestimmt war, fällt sie in einen todesähnlichen Schlaf. Amor, der sie immer noch liebt, rettet sie und bittet Jupiter um Hilfe. Jupiter erlaubt schließlich die Heirat von Amor und Psyche. Durch einen Trank mit Ambrosia wird Psyche, wie die anderen Götter, unsterblich.

Jugendliche mit Handicap, Jugendliche ohne Handicap ….. Idee und Regie: Claudia Gottuk-Brede.

Was denken sie, was bewegt sie? Wie äußern sie sich? Viele Jugendliche und junge Erwachsene mit Handicap haben ähnliche Interessen wie Jugendliche ohne Behinderung: Sport treiben, Musik hören, sich mit Freunden treffen…… Viel stärker werden Menschen mit Handicap allerdings von außen beeinflusst. Ihr Alltag wird schon früh, meist von Geburt an, von Therapien bestimmt. Oft sind auch ihre Hobbies mit dem Ziel verbunden, ihre geistigen sowie körperlichen Fähigkeiten weiter zu fördern.

Doch was denken und empfinden junge Menschen wirklich?

Includo! als inklusives Theater-und-Bewegungsprojekt möchte für Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Handicap, einen Raum schaffen, indem sie ihren persönlichen Wünschen, Gefühlen und Träumen Ausdruck verleihen können. Dadurch erfahren die Teilnehmer, im Verlauf der Entstehung eines Stückes, ein starkes Gruppenerlebnis. Sie dürfen Kunst als eine Bearbeitung dessen begreifen, was sie selber während der Probetage berührt und bewegt hat, was sie selbst ausprobiert und umgesetzt haben. Alltagsthemen wie das Rollenbild von Mann und Frau, Liebe, Freundschaft und Partnerschaft spielen dabei eine große Rolle. Dies sind zentrale Themen bei der Entwicklung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch wenn es dabei nicht immer ruhig zugeht.