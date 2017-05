Amore, Amore, Amore

Italien – Land der Sehnsucht. Sonne, Meer und gutes Essen: was braucht der Mensch sonst zum Glücklichsein?! Vielleicht höchstens noch schöne Musik – und die liefert der charmante Kellner Giorgio, der die Gäste in seinem Ristorante in Rimini mit bekannten italienischen Hits beglückt. Die junge Touristin Martina, die mit einer deutschen Reisegruppe Italien entdeckt, könnte also rundum zufrieden sein – würde sie nicht plötzlich erschreckt feststellen, dass ihre Tasche fehlt. Aber Giorgio tut sein Bestes, um der hübschen Deutschen die Vorzüge seines Landes dennoch nahezubringen – denn wie kann man Bella Italia nicht lieben?!

Erleben Sie einen traumhaften italienischen Abend im Restaurant Leonhardts am Fuße des Fernsehturms. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame musikalische Revue mit Hits wie „O Sole Mio“, „Azzuro“ oder „Volare“, und genießen Sie dabei ein köstliches, mehrgängiges italienisches Menü. Nach der Vorstellung besteht Gelegenheit, zum Abschluss des Abends noch die Aussicht vom neueröffneten Fernsehturm zum Vorzugspreis von 4 Euro zu bewundern.