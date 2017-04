POST-HARDCORE // POSTROCK

AN EARLY CASCADE melden sich zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihrer letzten EP „Kairos“ mit ihrem 2. Studioalbum „Alteration“, welches am 05.05.2017 bei Midsummer Records, Kick The Flame und Finetunes veröffentlicht wird, zurück. Die Band pendelt zwischen Alternative und Progressive Rock. Doch kategorisieren lassen sich die Jungs immer noch nicht. Die Schichtung der Stile gleicht der Differenziertheit von Thrice, die kompositionellen Wagnisse dem Talent der Szenegrößen Karnivools, der energetische Sound erinnert an Funeral For A Friend, Circa Survive und zeitweise sogar an die Eleganz von Muse. Auf „Alteration“ servieren AN EARLY CASCADE melodischen und zugleich latent aggressiven Sound in anständiger Prog-Manier und das auf höchstem Niveau.

Unterstützt werden sie in Würzburg von GODZILLA WAS A FRIEND OF MINE aus Würzburg und INTO THE FRAY, die ebenfalls in Stuttgart zuhause sind.

präsentiert von Sparta Booking, FUZE Magazine, Allschools Network,Stageload & Day By Day Rec.