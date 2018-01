An einem kalten Wintermorgen

Für eine winzige Maus ist der über Nacht gefallene Schnee in der Geschichte von Feridun Oral eine Herausforderung: Sie muss sich auf die Suche nach Feuerholz machen, um in ihrem Bau die Familie wärmen zu können. Fröstelnd tippelt sie durch den Wald und sammelt alles ein, was brennbar ist: trockene Zweige, Tannenzapfen. Sie findet sehr viel – aber wie soll sie es transportieren? Ihre Freunde Hase, Fuchs und Bär bieten Hilfe an. Fuchs hat einen Schlitten und der Bär ist stark. Aber dann kommt ein Schneesturm und die Freunde müssen unter einem Holzhaufen Schutz suchen. Eng aneinandergeschmiegt überstehen sie den Sturm. Wie gut, wenn man Freunde hat!

Ab 5 Jahren.