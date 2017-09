An evening of Irish Folk & Rock

Seit 6 Jahren organisiert der Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm bereits die Veranstaltungsreihe "Kultur im Adler" in Ammerbuch - Poltringen. Den Beginn der "Herbstrunde" 2017 nach der Sommerpause macht ein Abend, der die Besucher musikalisch auf die grüne Insel Irland entführt, und natürlich gibt es als "Beilage" auch irisches Bier in Form von Guinness.

Die musikalischen Protagonisten des Abends - Jürgen Sturm (Gitarre, Gesang), Mary Jane (Cajon) und Veit Müller (Gitarre, Gesang) haben im Gepäck sowohl traditionelle irische Folksongs wie z.B. "Whiskey in the jar" oder "Martinmas Time", die hauptsächlich in Bereich von Veit Müller fallen, als auch klassische Rocknummern u.a. von U2 ("With or without you"), Rory Gallagher (Tattoo'd lady") oder den Cranberries ("Zombie"), für die hauptsächlich Jürgen Sturm & Mary Jane zuständig sind. Zwischen der Musik beweisen die drei Künstler aber auch, dass Irland das Land der Geschichten ist. In ihnen geht es z.B. um einen Mord in Kirconnell, einen untreuen Schmied oder eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um Soldaten hinters Licht zu führen.