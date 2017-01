An Luthers Geburtstag brannten die Synagogen - Eine Anfrage

Vortrag in Zusammenarbeit mit der Michaelskirche Waiblingen im Rahmen des Programms "Luther 2017 - 500 Jahre Reformation" des Dekanats Waiblingen

Musik, die den Vortrag begleitet, gibt es von fojgl mit Johannes Opper (Gitarre/Gesang) und Florian Vogel (Violine). fojgl vertonen jiddische, nicht lutherische, Texte in einer Mischung aus Klezmer, Jazz, Pop und einer gewissen Portion Punk.

Wie konnte jüdisches Leben im Dritten Reich so radikal zerstört werden inmitten ein Volkes, das sich zum Christentum bekennt? Gab es einen Zusammenhang zur Judenfeindschaft Martin Luthers?

Das Bild Luthers ist eher erhaben und zeigt ihn als Mensch auf dem Sockel. Doch sein abgrundtiefer Hass auf Juden wurde von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. Diese Verbindung wurde in der Nachkriegszeit lange tabuisiert. Selbst 1983, als Luthers 500. Geburtstag gefeiert wurde, fehlte es an entsprechenden Aussagen von kirchlicher Seite. Neben dem von Biermann-Rau verfassten Buch, dessen Titel auch der des Vortrags ist, sind erst in jüngster Zeit wissenschaftliche Untersuchungen entstanden. Noch heute allerdings gibt es keine offizielle Stellungnahme zur Judenfeindschaft von Martin Luther seitens der EKD.

Pfarrerin Sybille Biermann-Rau geht in ihrem Vortrag dem schwierigen und harten Thema "Luther und der Antisemitismus der Nazionalsozialisten" systematisch und durch Quellenstudium gesichert auf auf den Grund.