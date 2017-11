Ana Popovic & Band

Die aus Belgrad stammende Ana Popovic gehört weltweit zu den populärsten und auch anerkanntesten Musikern des modernen Blues. Mit feinsinnigem Gesang, einem Gitarrenspiel vom Feinsten und der tatkräftigen Unterstützung ihrer ungemein funkigen Band "atmet sie den Blues in diversen Facetten und vor allem auf hohem Niveau" (Hooked On Music). Popovic spielt jedes Jahr weit über 100 Konzerte und ist dabei nicht nur regelmäßig in Europa und den USA unterwegs, sondern begeisterte auch schon Publiken in Brasilien, Japan, Indien, Russland und Indonesien. Von ihren bislang sieben Studioalben standen schon drei in den USA unter den Top 5 der Billboard Blues Chart. Außerdem war sie fünfmal bei der Blues Music Awards der amerikanischen Blues Foundation nominiert und teilte im Rahmen der 2014 'Experience Hendrix' Tour mit Ausnahmekünstlern wie Buddy Guy, Jonny Lang, Kenny Wayne Shepherd und Zakk Wylde allabendlich die Bühne.