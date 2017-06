Poplegende Anastacia, Sängerin von Megahits wie „I’m Outta Love“ und „Left Outside Alone“, ist mit mehr als 30 Millionen verkauften Platten weltweit eine der bekanntesten Stimmen unserer Zeit. Diese grandiose Stimme ist im Rahmen ihrer „Ultimate Collection Tour 2017“ beim Calwer Klostersommer zu hören.

Unter anderem erhielt die US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin in Deutschland Dreifach- und Vierfach-Platin sowie für eine Million verkaufter Einheiten ihres Albums „Anastacia“ sogar den Fünffach-Platin-Award. Seit dem Jahr 2000 hat sie sechs Studioalben und ein Best of veröffentlicht. Ihre größten Hits sind „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“, „Left Outside Alone“ und „I Belong To You“ im Duett mit Eros Ramazotti. Zahlreiche internationale Awards zeugen von einer großen Karriere, darunter der MTV-Award, ECHO, Comet, Bambi und die Goldene Kamera.

Mit dem Album „Resurrection“ – ein vielsagender Titel – meldete sich Anastacia 2014 eindrucksvoll zurück, nachdem sie schon zum zweiten Mal erfolgreich mit Brustkrebs gerungen und sich einer Mastektomie unterzogen hatte. Und nur ein Jahr später kam „The Ultimate Collection“ auf den Markt, die nicht nur ihre größten Hits enthielt, sondern mit „Army Of Me“ und „Take This Chance“ auch zwei neue Songs, und bei Sony Music erschien. Damit kehrte sie zu dem Label zurück, das maßgeblich dazu beigetragen hat, Anastacia zu dem Weltstar zu machen, der sie heute ist.

Und so wurden 2015 und 2016 für Anastacia grandiose Jahre, in denen sie um die ganze Welt tourte. In diesem Jahr kommt sie mit der „Ultimate Collection Tour 2017“ zurück – und wird ihre Fans auch beim Calwer Klostersommer sicher wieder begeistern und mitreißen.