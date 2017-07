Andere Welt 2.2

ANNETT GAPSTREAM (Hijack / Berlin)

KRT&RBN (Dubmatic / See You / Leipzig)

KLANGAGENT (Andere Welt / Bukowski)

T-WATCH (Bukowski-live)

LEX BÄR (Hartgas)

Willkommen zurück in der ANDEREN WELT! Die Ausgabe 2.3 misst sich ausschließlich an den vorangegangenen und wenn irgendetwas anders laufen sollte als bisher, dann nur, dass unsere Ausnahme-Veranstaltung sich selbst erneut toppt. Dazu stehen an den Decks: Annett Gapstream, DJane mit Berliner Akzent, hat in den vergangenen Jahren Bars, Clubs und Festivals mit großer Dynamik durchgewirbelt .Von Tech House bis Techno, mitunter etwas Minimal, hat Annett Gapstream an allen Tracks, die deep und treibend sind und eine Melodie mit sich bringen, ihren Spaß. Mit donnernden Kick Drums, groovy Basslines und dreckigen Hip Hop-Elementen sowie jeder Menge mitreissender House-Beats rücken KRT&RBN a.k.a. Kraut & Rüben an. Klangagent und T-WATCH geben als Gastgeber natürlich auch ihren musikalischen Senf dazu und entführen Euch wie immer in einer ANDERE WELT!