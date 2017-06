SA 01.07.2017:ANDERE WELT FESTIVALMARTIN EYERER (Kling Klong / Berlin)DESOLEE (Resopal Schallware)KLANGAGENT (Andere Welt)MORITZ SCHEIT (ScheiTechno)SCHOENLOCKER (Bukowski)MARIUS KÖNIGSTEDT (Hartgas)G-ONE (Kushida Records)BVFFES & KNDL (Hartgas)T-WATCH (Bukowski)LEX BÄR (Hartgas)Sommerzeit ist Festivalzeit. Wir haben nicht die größte Location, und wir buchen bekanntlich auch keine Kirmes-DJs, die die großen Arenen füllen mit Musik, die mehr Pop oder Schlager als tatsächlich elektronisch ist. ABER: Auch wir sind äußerst gesellig, wenn’s um gute Freunde und um geilen Sound geht...Darum schreiben wir zur heutigen Hochsommer-Ausgabe der ANDEREN WELT den weitgereisten Martin Eyerer + 10 auf unsere Gästeliste. Und dass diese zehn Begleiter allesamt selbst an den Decks stehen, könnt Ihr Euch fast schon denken! Auf drei Floors, zwei davon Open-Air, feiern wir 20 Stunden lang das abgefahrene ANDERE WELT-FESTIVAL 2017, und den Soundtrack dazu liefern Martin Eyerer, Desolée, Klangagent, Moritz Scheit, Schönlocker, Marius Königstedt, G-One, BVFFES & KNDL, Lex Bähr und T-WATCH. Wir starten mittags ab 15:30 Uhr, deshalb haben wir natürlich auch an Eure Mägen gedacht und grillen erstmal musikalisch untermalt Burger an, bevor wir mit dem Sound anziehen. Informiert unbedingt Eure Leute, denn Festival-Bändchen sind nur begrenzt im VVK erhältlich – zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei Parfümerie Akzente in der Kaiserstraße in Heilbronn oder im Bukowski (ab 18 Jahre). Für eine Abendkasse können wir leider nicht garantieren.MAIN FLOOR BY: MARTIN EYERER • DELTA FLOOR BY HARTGAS • ANDERE WELT DEKO • OPEN AIR & OPEN END • BBQ • CLUB WEAR SHOP und vieles mehr....