SEBASTIAN GROTH (The Act / Naked Lunch)BURHAN K aka SUTURA (Masters of Techno)KLANGAGENT (Andere Welt / Bukowski)DESOLEE (Resopal Schallware)BOMBES (deep-production)UND VIELE MEHR...SPECIAL: ANDERE WELT FLOOR!OPEN END / FREIER EINTRITT BIS 00:00 UHR!

Silvester – viel zu oft heißt das durchschnittliches Programm zum 2- bis 5-fachen Eintritt, da fühlt sich die Planung schon wie ein Kater an! Im Buko läuft das wie immer anders, als Dankeschön für ein fettes Jahr 2017 mit Euch: Trotz Nacht der Nächte ist der Eintritt bis 0:00 Uhr FREI (!) und dabei gibt’s nicht irgendeine 0815-Party, sondern mit dem ANDERE WELT-Silvester-Bash eine Fete, die ernsthaft unter dem Motto „Save the best for last“ stehen könnte: Sebastian Groth UND Sutura sind die wirklich geilen Headliner, und mit Klangagent ist natürlich auch unser ANDERE WELT-Host und -Mastermind am Start. Außerdem an den Reglern sind Desolee und Bombes und – ohne zuviel verraten zu wollen: Noch ein, zwei, drei begabte Jungs oder Mädels mehr! Freut Euch auf einen Special ANDERE Welt-Floor, und natürlich auf das Open End irgendwann in 2018!