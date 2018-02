André Weiß’ Tuesday Jazz Report presents:

Nach zahlreichen “Oscar Peterson Tribute“-Konzerten behandelt das Trio um den Pianisten André Weiß nun einen der Erben von Peterson:

Monty Alexander (*6.Juni 1944 in Kingston, Jamaika) zog mit jungen 18 Jahren in die U.S.A. Dank der Vermittlung von Oscar Peterson spielte Alexander zahlreiche Platten auf dem legendären Label MPS ein. Außerdem war er festes Mitglied im Ray Brown Trio. Schnell stand fest, dass Monty unumgänglich sein wird, wenn man ein Liebhaber von swingendem, bluesigem Jazz ist.Man darf sich also auf energetischen Jazz mit reichlich Blues und sogar Boogie-Einlagen freuen!

