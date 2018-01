André Weiß' Tuesday Jazz Report presents:

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet.

Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Libor Sima ist Solofagottist des SWR Symphonieorchester, Komponist, Arrangeur, und natürlich ein exzellenter (Jazz) Saxophonist. Pianist André Weiß hatte zu seiner Zwischenprüfung an der Musikhochschule Stuttgart ein Arrangement von Libor Sima interpretiert, und trifft heute zum ersten Mal auf den Ausnahmemusiker. Zusammen haben sie ein Programm aus Eigenkompositionen und Standards zusammengestellt.Mit Felix Schrank am Schlagzeug und Joel Locher am Bass spielt die Originalbesetzung des „André Weiß Trio’s“ auf, welches seit über einem Jahr im In - und Ausland tourte.

Libor Sima - Saxophon

André Weiß - Piano

Joel Locher - Bass

Felix Schrack - Drums

http://felixschrack.dehttp://andreweissmusic.com