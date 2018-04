André Weiß Tuesday Jazz Report presents:

Der heutige Abend steht ganz im Zeichen des Hardbop. Diese Stilistik entstand etwa Mitte der 50er Jahre als Weiterentwicklung des Bebop und reflektierte die bluesorientierte Spielweise der New Yorker Szene im Gegensatz zum Cool Jazz der Westküste.

Neben den berühmten Jazz Messengers von Horace Silver und Art Blakey zählen z.B. Kenny Dorham, Clifford Brown, Hank Mobley oder Lou Donaldson zu Vertretern dieses Genres. Ab Ende der 60er Jahren führte die Entwicklung mit Musikern wie Miles Davis, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Wayne Shorter oder Herbie Hancock weiter zum Post-Bop.

Für das heutige Konzert hat der Pianist Christoph Heckeler ein erstklassiges Quintett zusammengestellt. Das Spiel und die Kompositionen des in Köln lebenden Trompeters Peter Protschka sind eine Verneigung vor dem amerikanischen Jazz der Hardbop-Tradition, immer mit einer persönlichen, europäischen Note. Der Stuttgarter Saxofonist Andi Maile, Mitglied der SWR Big Band, erhielt bereits im Jahr 1996 den Landesjazzpreis Baden-Württemberg. In der Rhythmusgruppe spielen neben Christoph Heckeler der Landesjazzpreisträger des Jahres 2017 Sebastian Schuster am Bass und Ferenc Mehl am Schlagzeug. Zu Gehör kommen Originals aus der Hardbop- und Post-Bop-Ära sowie Eigenkompositionen. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend voller Spielfreude und Energie!

Peter Protschka - Trompete

Andi Maile - Saxofon

Christoph Heckeler - Klavier

Sebastian Schuster - Bass

Ferenc Mehl - Schlagzeug