André Weiß ' Tuesday Jazz Report presents...

Der in Hamburg aufgewachsene Performing Artist und Songwriter Simon Paterno wurde stark von Künstlern wie Stevie Wonder, Donny Hathaway und Musiq Soulchild beeinflusst und teilt aktuell sein Leben zwischen der Hansestadt und New York auf. Er und André Weiß lernten sich vor einiger Zeit in Stuttgart kennen und entdeckten einige Gemeinsamkeiten im Musikgeschmack. Im Quartett spielten sie in Crooner-Manier ein Gemisch aus Standards, eigenen Songs und Stücken aus Gospel und Pop.Auch nach dem Umzug nach Hamburg blieben die gegenseitige Wertschätzung und ein Nord-Süd-Kontakt bestehen, per Facebook wurden für den heutigen Abend Songideen ausgetauscht und man darf gespannt sein, wie der Jazzpianist und Soulsänger ihr Können kombinieren.

Simon Paterno - VocalsAnnika Strobel - Bass

Martin Grünenwald - Drums

AndréWeiß- Piano

Special Guest: Klaus Graf - Saxophon