Andras Schiff

Meisterpianisten - 4. Abend.

Programm:Mendelssohn: Fantasie fis-Moll op.28 Beethoven: Sonate Fis-Dur op.78 Brahms: Acht Klavierstücke op.76 Brahms: Sieben Fantasien op.116 Bach: Englische Suite Nr. 6 d-Moll BWV 811

Große Ernsthaftigkeit, eine stete Suche nach dem Wahren, das über der Zeit steht, und eine fast heimlich verschmitzte Freude daran, die Schönheit aber auch die Weisheit in der Musik dem Publikum vorzustellen, ohne jemals ins Dozieren zu verfallen: das macht die Größe des engagierten Ungarn András Schiff aus. In seinen Konzerten kann emotionales Erleben mit intellektuellem Begreifen in einen seltenen Einklang gebracht werden - ein großes Glück!

Das Programm findet mit Pause statt.